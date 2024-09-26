1 пфенниг 1811 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1811 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1058 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2015.

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