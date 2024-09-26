3 пфеннига 1811 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1811 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2028 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 340 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

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