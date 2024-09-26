Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
3 пфеннига 1811 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,2 - 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1811
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1811 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2028 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 340 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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