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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

3 пфеннига 1811 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1811 года H - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 3 пфеннига 1811 года H - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,2 - 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1811 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2028 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 340 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • WAG (3)
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1811 H на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1811 H на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 60 CZK
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1811 H на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1811 H на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1811 H на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1811 H на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1811 H на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1811 H на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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