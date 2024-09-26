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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1812 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 10 талеров 1812 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 10 талеров 1812 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1812 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5157 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (3)
  • Niemczyk (1)
  • Rhenumis (2)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1812 S.G.H. на аукционе Rhenumis - September 11, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
1890 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1812 S.G.H. на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
2317 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1812 S.G.H. на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1812 S.G.H. на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Саксония-Альбертина 10 талеров 1812 S.G.H. на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1812 S.G.H. на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1812 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1812 S.G.H. на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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