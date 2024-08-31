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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1812 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1812 S.G.H.
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 талеров 1812 S.G.H.
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1812 S.G.H.
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1812 S.G.H.
Средняя цена 180 $
Продажи
0 159
Аверс
Реверс
Талер 1812 S.G.H. Горный
Средняя цена 700 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
2/3 талера 1812 S.G.H.
Средняя цена 200 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2/3 талера 1812 I.G.S.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/3 талера 1812 S.G.H.
Средняя цена 170 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/12 талера 1812 S.G.H.
Средняя цена 45 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1/12 талера 1812 I.G.S.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/48 талера 1812 H
Средняя цена 40 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/48 талера 1812 S
Средняя цена
Продажи
0 0
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