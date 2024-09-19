Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1812 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 2/3 талера
- Год 1812
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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