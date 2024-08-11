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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1812 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1812 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 2/3 талера 1812 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1812 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2148 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 320 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Emporium Hamburg (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
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  • Künker (1)
  • WAG (3)
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность AU
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Heritage - August 4, 2016
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Heritage - August 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 августа 2016
Сохранность AU55 NGC
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1812 S.G.H. на аукционе Künker - October 5, 2008
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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