2/3 талера 1812 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1812 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2148 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 320 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2011.

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