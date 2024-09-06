Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1819 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1819 I.G.S.
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1819 I.G.S.
Средняя цена 170 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Талер 1819 I.G.S. Горный
Средняя цена 470 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/12 талера 1819 I.G.S.
Средняя цена 75 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/24 талера 1819 I.G.S.
Средняя цена 320 $
Продажи
0 12
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск