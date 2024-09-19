Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1819 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1819
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1819 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2558 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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