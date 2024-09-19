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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1819 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1819 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1819 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1819
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1819 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2558 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
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  • Möller (3)
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  • WCN (1)
Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
1041 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1819 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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