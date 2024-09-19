Талер 1819 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1819 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2558 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

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