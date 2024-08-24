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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/24 талера 1819 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/24 талера 1819 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/24 талера 1819 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,368)
  • Вес 1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1819
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1819 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1260 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 1800 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.

Сохранность
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  • Meister & Sonntag (1)
  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1819 I.G.S. на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1819 I.G.S. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1819 I.G.S. на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1819 I.G.S. на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1819 I.G.S. на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1819 I.G.S. на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1819 I.G.S. на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1819 I.G.S. на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1819 I.G.S. на аукционе Meister & Sonntag - November 18, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1819 I.G.S. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1819 I.G.S. на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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