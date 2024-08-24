Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/24 талера 1819 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,368)
- Вес 1,986 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/24 талера
- Год 1819
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1819 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1260 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 1800 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (3)
- Meister & Sonntag (1)
- Möller (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- WAG (1)
- WCN (1)
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/24 талера 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск