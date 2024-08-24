1/24 талера 1819 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1819 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1260 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 1800 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.

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