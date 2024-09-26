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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1819 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1819 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1819 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1819
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1819 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Niemczyk - March 15, 2020
Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Niemczyk - March 15, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1819 I.G.S. на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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