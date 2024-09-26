Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1819 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1819
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1819 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2021
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Дата 22 февраля 2021
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
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Дата 9 июня 2020
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
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