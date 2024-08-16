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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1819 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/12 талера 1819 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/12 талера 1819 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1819
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1819 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2352 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 480 CZK
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Stephen Album - September 19, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2015
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Emporium Hamburg - August 1, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 августа 2014
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1819 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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