Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/12 талера 1819 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/12 талера
- Год 1819
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1819 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2352 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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