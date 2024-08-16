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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 182 года

Пробные монеты (Фридрих Август I)

Аверс
Реверс
Талер 182 S Пробный
Средняя цена
Продажи
0 6

Пробные монеты (Антон)

Аверс
Реверс
Талер 182 S Пробный
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 4
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