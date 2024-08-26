Пробный Талер 182 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 182 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 11000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

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