Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Пробный Талер 182 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 182
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 182 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 11000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
8401 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
14560 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
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