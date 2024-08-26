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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробный Талер 182 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Пробный Талер 182 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Пробный Талер 182 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 182
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 182 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 11000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

Сохранность
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Саксония-Альбертина Талер 182 S (Пробный) на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
8401 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Саксония-Альбертина Талер 182 S (Пробный) на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 182 S (Пробный) на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 182 S (Пробный) на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
14560 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Саксония-Альбертина Талер 182 S (Пробный) на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 182 S (Пробный) на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 182 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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