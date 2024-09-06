Пробный Талер 182 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 182 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе Katz Auction за 4050 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2020.

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