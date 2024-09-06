Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Пробный Талер 182 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 182
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 182 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе Katz Auction за 4050 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2020.
Сохранность
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
4414 $
Цена в валюте аукциона 4050 EUR
Где продать?
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