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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробный Талер 182 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Пробный Талер 182 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Пробный Талер 182 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 182
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 182 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе Katz Auction за 4050 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2020.

Сохранность
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  • Künker (3)
Саксония-Альбертина Талер 182 S (Пробный) на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
4414 $
Цена в валюте аукциона 4050 EUR
Саксония-Альбертина Талер 182 S (Пробный) на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность AU
Цена
4212 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Саксония-Альбертина Талер 182 S (Пробный) на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 182 S (Пробный) на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 182 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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