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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробные монеты Талер Антона - Саксония-Альбертина

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Талер 182 Пробный

Год Знак Описание Продажи Продажи
182 S 0 4
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