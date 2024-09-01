Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1822 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: anticomondo GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,7 - 2,3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1822
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1822 года со знаком S. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5392 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
- Höhn (2)
- Russiancoin (7)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск