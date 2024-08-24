Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
10 талеров 1806 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,364 гр
- Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 10 талеров
- Год 1806
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1806 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6250 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
6752 $
Цена в валюте аукциона 6250 EUR
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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