Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1806 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 10 талеров 1806 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 10 талеров 1806 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1806 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6250 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Boule (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (3)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1806 S.G.H. на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
6752 $
Цена в валюте аукциона 6250 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1806 S.G.H. на аукционе Boule - April 20, 2023
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1806 S.G.H. на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 10 талеров 1806 S.G.H. на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 10 талеров 1806 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа I Монеты Саксония-Альбертина 1806 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских золотые монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 10 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск