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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1827 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1827
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3066 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
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  • Teutoburger (9)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 640 PLN
Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Negrini - January 7, 2024
Продавец Negrini
Дата 7 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Roma Numismatics - July 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Aurea - June 12, 2022
Продавец Aurea
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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