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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/6 талера 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,397 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1827
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2308 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1827 S на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1827 S на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1827 S на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1827 S на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1827 S на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1827 S на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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