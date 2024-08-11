Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,397 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1827
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2308 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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