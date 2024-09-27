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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/3 талера 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/3 талера 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,708)
  • Вес 8,254 гр
  • Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8438 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1827
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2076 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1350 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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  • Solidus Numismatik (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1827 S на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
1646 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1827 S на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1827 S на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1827 S на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1827 S на аукционе Rauch - April 24, 2013
Продавец Rauch
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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