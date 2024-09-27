1/3 талера 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2076 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1350 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

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