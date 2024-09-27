Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,708)
- Вес 8,254 гр
- Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8438 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 1/3 талера
- Год 1827
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2076 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1350 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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