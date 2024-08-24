5 талеров 1827 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1827 года со знаком S. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 718 проданному на аукционе Hess Divo за 9000 CHF. Торги состоялись 30 мая 2013.

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