Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1827 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1827
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1827 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31180 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 15 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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