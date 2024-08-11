Талер 1827 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1827 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31180 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

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