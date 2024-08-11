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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1827 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1827 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1827 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1827
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1827 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31180 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • Heritage (3)
  • Höhn (4)
  • Künker (4)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (2)
Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - October 15, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 15 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Höhn - June 15, 2017
Продавец Höhn
Дата 15 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1827 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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