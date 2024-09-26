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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/12 талера 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/12 талера 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1827
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2494 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 650 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
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  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1827 S на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1827 S на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1827 S на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1827 S на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1827 S на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1827 S на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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