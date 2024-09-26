Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 2/3 талера
- Год 1827
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1137 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1750 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 25 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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