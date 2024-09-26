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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 2/3 талера 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 2/3 талера 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1827
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1137 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1750 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Dorotheum - May 25, 2018
Продавец Dorotheum
Дата 25 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1827 S на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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