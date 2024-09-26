2/3 талера 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1137 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1750 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность AU (6) XF (13) VF (4)

Продавец Все фирмы

Dorotheum (2)

Gorny & Mosch (1)

Grün (1)

HIRSCH (1)

Höhn (9)

Künker (1)

Solidus Numismatik (1)

WAG (5)

Westfälische (2)