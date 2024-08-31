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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/24 талера 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/24 талера 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/24 талера 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,368)
  • Вес 1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1827
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2495 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 460 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Höhn (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • WAG (2)
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1827 S на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1827 S на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1827 S на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1827 S на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1827 S на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1827 S на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1827 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1827 S на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1827 S на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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