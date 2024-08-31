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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Серебряные монеты 1/24 талера Антона - Саксония-Альбертина

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1/24 талера 1827-1828

Год Знак Описание Продажи Продажи
1827 S 0 91828 S 0 9
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