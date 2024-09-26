1/24 талера 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1828 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 978 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 240 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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