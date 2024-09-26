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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/24 талера 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/24 талера 1828 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/24 талера 1828 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,368)
  • Вес 1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1828
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1828 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 978 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 240 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (3)
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1828 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1828 S на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1828 S на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1828 S на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1828 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1828 S на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1828 S на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1828 S на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1828 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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