Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/24 талера 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,368)
- Вес 1,986 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 1/24 талера
- Год 1828
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1828 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 978 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 240 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Höhn (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Sonntag (2)
- WAG (3)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/24 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск