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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1828 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1828 S
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 талеров 1828 S
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1828 S
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 18

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1828 S
Средняя цена 200 $
Продажи
0 255
Аверс
Реверс
Талер 1828 S Горный
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
2/3 талера 1828 S
Средняя цена 370 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1/3 талера 1828 S
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/6 талера 1828 S
Средняя цена 400 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/12 талера 1828 S
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/24 талера 1828 S
Средняя цена 170 $
Продажи
0 9
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