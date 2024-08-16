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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Дукат 1828 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Дукат 1828 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Дукат
  • Год 1828
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1828 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2195 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3600 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
2856 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
3072 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Emporium Hamburg - March 24, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Teutoburger - May 23, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Heritage - January 7, 2013
Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1828 S на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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