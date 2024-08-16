Дукат 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1828 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2195 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3600 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.

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