Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Дукат
- Год 1828
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1828 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2195 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3600 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
3072 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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