Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,708)
- Вес 8,254 гр
- Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8438 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 1/3 талера
- Год 1828
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1828 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2546 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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