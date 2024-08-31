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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/3 талера 1828 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/3 талера 1828 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,708)
  • Вес 8,254 гр
  • Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8438 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1828
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1828 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2546 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

Сохранность
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  • Höhn (6)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1828 S на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1828 S на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1828 S на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1828 S на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1828 S на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1828 S на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1828 S на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1828 S на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1828 S на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1828 S на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1828 S на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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