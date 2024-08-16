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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/12 талера 1828 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/12 талера 1828 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1828
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1828 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3384 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 350 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1828 S на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1828 S на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1828 S на аукционе Heritage - July 6, 2017
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1828 S на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1828 S на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1828 S на аукционе Heritage - March 27, 2014
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1828 S на аукционе Heritage - March 27, 2014
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1828 S на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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