1/6 талера 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1828 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2581 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 760 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.

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