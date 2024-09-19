Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,397 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1828
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1828 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2581 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 760 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.
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