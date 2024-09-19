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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1828 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/6 талера 1828 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,397 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1828
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1828 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2581 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 760 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.

Сохранность
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  • Gärtner (1)
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  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Rauch (1)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1828 S на аукционе Gärtner - October 11, 2017
Продавец Gärtner
Дата 11 октября 2017
Сохранность VF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1828 S на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность VF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1828 S на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1828 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1828 S на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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