Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1828 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1828
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1828 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 828 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4500 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 30 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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