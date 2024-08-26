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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1828 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1828 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1828 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1828
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1828 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 828 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4500 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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  • WAG (5)
Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
733 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Negrini - October 1, 2022
Продавец Negrini
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Negrini - November 14, 2021
Продавец Negrini
Дата 14 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Nomisma - July 30, 2020
Продавец Nomisma
Дата 30 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1828 S "Горный" на аукционе Nomisma - February 13, 2020
Продавец Nomisma
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1828 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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