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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 2/3 талера 1828 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 2/3 талера 1828 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1828
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1828 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1909 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 500 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе Heritage - April 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1828 S на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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