2/3 талера 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1828 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1909 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 500 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.

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