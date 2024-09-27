Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1828 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 2/3 талера
- Год 1828
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1828 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1909 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 500 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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