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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Дукат 1827 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Дукат 1827 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Дукат
  • Год 1827
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1827 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4200 EUR. Торги состоялись 18 апреля 2016.

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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
3627 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
2845 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Heritage - January 16, 2014
Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1827 S на аукционе Leu - April 27, 2008
Продавец Leu
Дата 27 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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