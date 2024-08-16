Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Дукат
- Год 1827
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1827 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4200 EUR. Торги состоялись 18 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Frankfurter (1)
- Grün (2)
- Heritage (1)
- Höhn (3)
- Künker (6)
- Leu (1)
- Reinhard Fischer (1)
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
2845 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Дукат 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск