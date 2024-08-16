Дукат 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1827 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4200 EUR. Торги состоялись 18 апреля 2016.

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