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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1827 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1827
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4248 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Stack's - January 16, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Künker - June 23, 2023
Продавец Künker
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1827 S на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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