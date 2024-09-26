Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1827 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1827
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1827 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4248 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
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