Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1831 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1831 S
Средняя цена 7700 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 талеров 1831 S
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Дукат 1831 S
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1831 S
Средняя цена 90 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
Талер 1831 S Горный
Средняя цена 750 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/12 талера 1831 S
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1831 S
Средняя цена 150 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1831 S
Средняя цена 90 $
Продажи
0 24

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1831 S Новая конституция
Средняя цена 240 $
Продажи
0 323
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск