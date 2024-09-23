Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1831 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1831
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1831 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2000 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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