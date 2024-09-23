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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1831 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1831 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1831 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1831
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1831 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2000 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
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  • Cayón (1)
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  • Höhn (5)
  • Künker (4)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Künker - February 8, 2018
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1831 S "Горный" на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1831 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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