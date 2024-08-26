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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1831 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1831 года S - цена монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1 пфенниг 1831 года S - цена монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1831
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1831 года со знаком S. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3547 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1831 S на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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