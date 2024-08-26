Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1831 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1831
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1831 года со знаком S. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3547 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.
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Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
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