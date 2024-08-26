1 пфенниг 1831 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1831 года со знаком S. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3547 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

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