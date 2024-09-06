Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1831 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Дукат
- Год 1831
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1831 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1369 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2800 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
2384 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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