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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1831 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Дукат 1831 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Дукат 1831 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Дукат
  • Год 1831
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1831 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1369 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2800 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
2384 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
2205 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Kroha - September 16, 2016
Продавец Kroha
Дата 16 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1831 S на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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