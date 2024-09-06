Дукат 1831 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1831 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1369 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2800 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

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