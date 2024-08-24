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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

3 пфеннига 1831 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1831 года S - цена монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 3 пфеннига 1831 года S - цена монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,2 - 5,7 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1831
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1831 года со знаком S. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1581 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1831 S на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1831 S на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1831 S на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1831 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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