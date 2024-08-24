Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 талеров 1831 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 5 талеров
- Год 1831
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1831 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1104 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 11000 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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