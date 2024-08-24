5 талеров 1831 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1831 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1104 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 11000 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

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