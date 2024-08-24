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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 талеров 1831 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 5 талеров 1831 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 5 талеров 1831 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1831
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1831 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1104 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 11000 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

Сохранность
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  • Baldwin's (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (2)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина 5 талеров 1831 S на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
12110 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1831 S на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
12627 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1831 S на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1831 S на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1831 S на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1831 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1831 S на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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