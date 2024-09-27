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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1831 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/12 талера 1831 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/12 талера 1831 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1831
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1831 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2295 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1831 S на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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