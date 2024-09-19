3 пфеннига 1834 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1834 года со знаком G. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2094 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 720 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

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