Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
3 пфеннига 1834 года G (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,2 - 5,7 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1834
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1834 года со знаком G. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2094 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 720 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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