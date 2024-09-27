Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1835 года G (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1835 года со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3397 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 490 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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