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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1835 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1835 G
Средняя цена 7600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 талеров 1835 G
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1835 G
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1835 G
Средняя цена 150 $
Продажи
0 133
Аверс
Реверс
Талер 1835 G Горный
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 7
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