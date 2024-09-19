10 талеров 1835 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1835 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5219 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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