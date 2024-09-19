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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1835 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 10 талеров 1835 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 10 талеров 1835 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1835
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1835 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5219 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (1)
  • Künker (1)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1835 G на аукционе HIRSCH - September 24, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
5644 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1835 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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