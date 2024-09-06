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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1835 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Дукат 1835 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Дукат 1835 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Дукат
  • Год 1835
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1835 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5234 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1835 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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