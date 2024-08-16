Талер 1835 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1835 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2533 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3950 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.

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