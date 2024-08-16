Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1835 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1835 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2533 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3950 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.
Сохранность
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