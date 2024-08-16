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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1835 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1835 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1835 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1835 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2533 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3950 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (2)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина Талер 1835 G "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1835 G "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1835 G "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1835 G "Горный" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1835 G "Горный" на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1835 G "Горный" на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1835 G "Горный" на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1835 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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