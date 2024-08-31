Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1833 года G (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1833
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1833 года со знаком G. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1772 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 166 EUR
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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